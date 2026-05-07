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Sociedade

USF Cortes D’Almeirim e USF Marquesa de Alorna assinalam Dia Mundial da Asma com caminhada

Por: Daniel Cepa 07 de Maio, 2026 2 Minutos de Leitura

A USF Cortes D’Almeirim e a USF Marquesa de Alorna associam‑se às comemorações do Dia Mundial da Asma, através de uma iniciativa que decorre no próximo dia 19 de maio, entre as 10h00 e as 12h00, no Parque da Zona Norte de Almeirim.

A ação integra uma caminhada e várias atividades de educação para a saúde, sendo promovida no âmbito da iniciativa do GRESP – Grupo de Estudos de Doenças Respiratórias da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar (APMGF). O objetivo passa por reforçar a literacia em saúde respiratória, sensibilizar a população para a prevenção e controlo da asma e incentivar a adoção de estilos de vida saudáveis.

A participação é gratuita e aberta a toda a comunidade. As inscrições devem ser efetuadas presencialmente na USF Cortes D’Almeirim ou na USF Marquesa de Alorna.

Com esta iniciativa, as unidades de saúde pretendem envolver a população numa ação de proximidade, promovendo informação, atividade física e consciencialização para uma doença crónica que afeta pessoas de todas as idades.

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