    Região

    PJ detém homem com mais de sete mil ficheiros de abusos sexuais de crianças

    Por: Inês Ribeiro 22 de outubro, 2026 2 minutos de leitura

    A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 42 anos, no concelho de Ferreira do Zêzere, por suspeitas de pornografia de menores, depois de encontrar mais de sete mil ficheiros com imagens e vídeos de abusos sexuais de crianças. O suspeito ficou em prisão preventiva, após ter sido presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial de Santarém.

    A detenção foi realizada pelo Departamento de Investigação Criminal de Leiria da PJ, na sequência de uma busca domiciliária. A análise preliminar dos equipamentos informáticos apreendidos permitiu identificar mais de sete mil ficheiros, número que poderá aumentar com o aprofundamento da perícia.

    A investigação teve início em novembro de 2025, após a deteção, na internet, da partilha de conteúdos com imagens e vídeos de abusos sexuais de menores. As diligências desenvolvidas ao longo dos últimos meses permitiram identificar e localizar o suspeito, indiciado como responsável pela partilha dos ficheiros.

    Durante a busca à residência, foram apreendidos diversos equipamentos informáticos, nomeadamente computadores, discos rígidos e telemóveis. Segundo a PJ, os ficheiros identificados incluem imagens e vídeos de abusos sexuais de crianças, algumas de tenra idade.

    O homem vivia com a companheira e dois enteados, um deles menor, e encontrava-se a cumprir uma pena de prisão suspensa na sua execução pela prática de crimes idênticos, em 2022.

    A investigação prossegue, com vista ao apuramento dos factos.

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