Quarta-feira, agosto 12, 2026 17:34
    Sociedade

    Dois suspeitos de tentativa de homicídio qualificado detidos pela PJ em Almeirim

    Por: Daniel Cepa 12 de agosto, 2026 2 minutos de leitura

    A Polícia Judiciária (PJ), através da Unidade Local de Investigação Criminal de Évora, deteve ao início da manhã de terça-feira, dia 11 de agosto, no bairro do Pupo, em Almeirim, dois homens suspeitos da prática do crime de homicídio qualificado na forma tentada, relacionado com factos ocorridos na madrugada de 6 de abril, em Vendas Novas.

    Em comunicado, a Polícia Judiciária refere que os factos ocorreram num contexto de desavenças entre duas famílias. Segundo a investigação, os suspeitos “terão efetuado vários disparos contra a residência da família rival, visando um dos seus membros”.

    De acordo com a mesma nota, os disparos provocaram 15 perfurações na fachada da habitação, na porta principal e numa janela. A Polícia Judiciária acrescenta que alguns dos projéteis atravessaram o interior da casa, existindo o risco de atingirem mortalmente as pessoas que se encontravam no seu interior.

    Os dois suspeitos, com 30 e 39 anos, foram detidos na sequência da emissão de mandados de detenção e serão presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação das respetivas medidas de coação.

    O inquérito é dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Montemor-o-Novo.

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