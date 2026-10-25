Almeirim e restantes municípios da Lezíria assinam compromisso para a sustentabilidade

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Os presidentes das câmaras municipais dos 11 concelhos da Lezíria do Tejo vão assinar, esta terça-feira, 27 de outubro, a Declaração Green Days Lezíria 2026, um compromisso regional dirigido à promoção da sustentabilidade ambiental, económica e social.

A assinatura decorre durante o Green Days Lezíria do Tejo 2026, que se realiza entre as 9h00 e as 18h00, no Observatório do Sobreiro e da Cortiça, em Coruche.

A iniciativa é organizada pelo Núcleo Empresarial da Região de Santarém (NERSANT), em colaboração com o Município de Coruche, a Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT), a Universidade Politécnica de Santarém, a Ribalocal e a Associação de Agricultores do Ribatejo.

A Declaração Green Days Lezíria 2026 será assinada pelos presidentes dos municípios de Almeirim, Alpiarça, Azambuja, Benavente, Cartaxo, Chamusca, Coruche, Golegã, Rio Maior, Salvaterra de Magos e Santarém.

Segundo a organização, o compromisso pretende reforçar a cooperação regional em torno da transição sustentável e da adoção de práticas ambientais, sociais e de governação.

O evento corresponde à segunda edição do Fórum ESG e vai reunir empresas, especialistas e entidades públicas para debater a aplicação de soluções sustentáveis nas pequenas e médias empresas da região.

Entre os temas em análise estarão a redução das emissões de carbono, a promoção da economia circular, a eficiência energética e a adoção de práticas relacionadas com a transparência e a inclusão.

A conferência procura também divulgar boas práticas, sensibilizar os participantes e fornecer ferramentas que possam ajudar as empresas a integrarem critérios ambientais, sociais e de governação nos respetivos modelos de negócio.

A sessão de abertura contará com as intervenções de Nuno Azevedo, presidente da Câmara Municipal de Coruche; Rui Serrano, presidente da Direção da NERSANT; António Torres, secretário executivo do Secretariado Intermunicipal da CIMLT; e Paulo do Nascimento Cabral, deputado ao Parlamento Europeu e membro das comissões da Agricultura e do Desenvolvimento Rural e do Desenvolvimento Regional.

O programa inclui ainda um almoço de networking, destinado à partilha de experiências e ao estabelecimento de contactos entre empresas, instituições e restantes agentes económicos da região.

O Green Days Lezíria do Tejo 2026 marca igualmente o encerramento do projeto NERSANT Competitive Sustainability.

A iniciativa tem vindo a trabalhar com pequenas e médias empresas da região de Santarém na adoção de modelos de negócio mais sustentáveis, inovadores e alinhados com os critérios ESG.

O projeto é promovido pela NERSANT no âmbito do Sistema de Apoio a Ações Coletivas – Qualificação e conta com financiamento do programa COMPETE 2030.