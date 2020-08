Almeirim em risco de incêndio

Almeirim é um dos concelhos do distrito de Santarém em aviso amarelo de risco de incêndio, onde as temperaturas para esta terça-feira, 18 de agosto, vão atingir os 32 graus de máxima e os 18 de mínima.

Apesar das possibilidades de chuva que alastram por parte do país, os dados do Instituto Nacional do Mar e da Atmosfera (IPMA) afirmam que o concelho de Almeirim não vai ter qualquer indício de chuva e previsão de vento muito fraco.

Alpiarça, Golegã, Rio Maior e Torres Novas são quatro dos concelhos do distrito de Santarém com aviso amarelo de incêndios enquanto Abrantes, Chamusca, Tomar e Vila Nova da Barquinha são quatro dos concelhos com risco máximo de incêndio.

O IPMA tem cinco níveis para determinar o risco de incêndio que vão desde o menor até ao maior risco: reduzido (verde), moderado (amarelo), elevado (laranja), muito elevado (vermelho) e máximo (vermelho-escuro).

A região Centro encontra-se na sua maioria em aviso amarelo e vermelho enquanto a região Norte Litoral encontra-se no risco reduzido de incêndio. Na região Sul, os riscos de incêndios vão desde o moderado até ao máximo.

Mariana Cortez