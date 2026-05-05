Cruzeiro Religioso e Cultural do Tejo passa por Almeirim a 3 de junho

Imprimir

O XII Cruzeiro Religioso e Cultural do Tejo / VI Cruzeiro Ibérico do Tejo terá passagem pelo concelho de Almeirim na sua 10.ª etapa, no próximo dia 3 de junho, com escala no Porto dos Cucos, na localidade da Azeitada, freguesia de Benfica do Ribatejo.

A iniciativa é promovida pela Confraria Ibérica do Tejo (CIT) e terá início no dia 9 de maio, em Rosmaninhal, seguindo depois para Alcântara, em Espanha, terminando a 27 de junho, na Marina de Oeiras. Ao longo de quase dois meses, o cruzeiro percorre cerca de 380 quilómetros, maioritariamente pelo rio Tejo, num percurso de caráter religioso, cultural e patrimonial.

O cruzeiro envolve, ao longo de grande parte do trajeto, barcos tradicionais do Tejo, com especial destaque para as bateiras, embarcações usadas historicamente pelos pescadores avieiros e imortalizadas por Alves Redol na obra “Os Avieiros”. Na foz do rio participam ainda outras embarcações tradicionais, como canoas, varinos e barcos típicos da navegação fluvial.

Um dos principais objetivos da iniciativa é evocar a memória do Tejo enquanto via de comunicação fundamental, que durante séculos funcionou como uma verdadeira “autoestrada” para o transporte de mercadorias e pessoas. Com a chegada do caminho‑de‑ferro, no final do século XIX, em Vila Velha de Ródão, e mais tarde da camioneta, em Abrantes, em 1944, o rio perdeu progressivamente essa função, mantendo‑se, no entanto, as comunidades piscatórias que ainda hoje desenvolvem a sua atividade ao longo do Tejo.

Associado às dificuldades e perigos da navegação fluvial, sempre existiu um forte fervor religioso nestas comunidades. Foi na sequência de estudos desenvolvidos pelo Instituto Politécnico de Santarém sobre os Avieiros, e em articulação com a Igreja Católica, que nasceu a devoção a Nossa Senhora dos Avieiros e do Tejo, em cuja honra se realiza o cruzeiro. A imagem foi consagrada na Catedral de Santarém, coroada em Vila Velha de Ródão pelo bispo de Portalegre e abençoada pelo Patriarca de Lisboa, na Azambuja.

O XII Cruzeiro Religioso e Cultural do Tejo / VI Cruzeiro Ibérico do Tejo conta com o apoio de mais de 200 entidades ao longo de todo o percurso, incluindo câmaras municipais, juntas de freguesia, paróquias, bem como vários organismos do Estado, como o Ministério do Ambiente, o Ministério da Administração Interna, através da GNR, nomeadamente o SEPNA, os Bombeiros, e o Ministério da Defesa, com a participação da Marinha e da Capitania do Porto de Lisboa.

A iniciativa envolve ainda o apoio de associações, coletividades e empresas, sendo igualmente assegurada a colaboração necessária para a transposição de três barragens e dois açudes ao longo do rio.