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Cultura

Festival Entre Quintas’26 apresentado no Grémio Literário em Lisboa

Por: Daniel Cepa 05 de Maio, 2026 2 Minutos de Leitura

A 7.ª edição do Festival Entre Quintas será oficialmente apresentada no próximo dia 13 de maio de 2026, pelas 18h00, na Biblioteca do Grémio Literário, em Lisboa. A sessão servirá para divulgar a programação completa do Festival Entre Quintas’26, um projeto cultural que cruza música, património e território, fora dos grandes centros urbanos.

O festival resulta de uma parceria entre a Orquestra de Câmara de Cascais e Oeiras, dirigida artisticamente por Nikolay Lalov, a Casa Cadaval e a Quinta do Casal Branco, afirmando‑se como uma iniciativa cultural de referência na região do Ribatejo.

Um dos momentos de destaque da apresentação será a intervenção do professor Marcelo Rebelo de Sousa, que regressa à orquestra da qual foi um dos fundadores.

O Festival Entre Quintas’26 decorre entre 26 de junho e 5 de julho de 2026, tendo como palcos a Quinta do Casal Branco, em Almeirim, e a Casa Cadaval, em Muge. A programação inclui concertos de música clássica, jazz e outras propostas artísticas, reunindo músicos nacionais e internacionais e dirigindo‑se a públicos diversos.

Para além dos espetáculos, o festival promove um conjunto de atividades paralelas, incentivando a descoberta do património histórico da região, das suas tradições e da sua ligação à enologia, proporcionando uma experiência cultural integrada que cruza arte, história e identidade local.

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