José Coelho é campeão nacional

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José Coelho, pescador do Clube Amadores de Pesca (CAP) do Ribatejo de Fazendas de Almeirim, sagrou-se Campeão Nacional de Veteranos.

O pescador ribatejano venceu ambas as provas disputadas na barragem do Cabeção, alcançou um 1.º e um 5.º lugar nas provas realizadas na barragem de Aves e, em Salvaterra de Magos, obteve um 2.º lugar e um 3,5.º lugar. Sempre que existem dois terceiros classificados com o mesmo peso, a pontuação é dividida.

Jorge Miguel Fidalgo, também pescador do CAP Ribatejo, vai representar Portugal no Campeonato do Mundo de Pesca à Carpa, que se realiza na Macedónia, entre 2 e 5 de setembro.

Por fim, a barragem dos Gagos recebe, no próximo fim de semana, dias 9 e 10 de maio, a prova de acesso ao Campeonato Nacional, onde cinco equipas vão disputar três vagas para o Nacional da 1.ª Divisão de Feeder.