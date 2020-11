Covid-19: Concelho regista 14 novos casos confirmados

Em 24 horas, o concelho de Almeirim registou um aumento de 14 casos confirmados, passando de 206 para 220.

Os dados que o Jornal O Almeirinense apurou, registaram a subida de dez novos casos ativos, passando de 44 para 54. No entanto, também aumentou o número de casos recuperados, passando de 152 para 158, mais quatro que registados no dia de ontem.

Atualmente, o concelho de Almeirim conta com quatro óbitos e 166 casos em vigilância ativa. No dia de hoje, Portugal registou mais 85 mortes e 3919 novos casos.

Foi às 00:00h desta terça-feira, dia 24 de novembro, que entrou em vigor a renovação do Estado de Emergência com todas as medidas anunciadas pelo Primeiro-Ministro no dia 21 de novembro.

As medidas para os concelhos em risco elevado, como o concelho de Almeirim, são: