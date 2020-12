Covid-19: Militares repetem testes

O Jornal O ALMEIRINENSE sabe que este sábado, os militares do posto da GNR de Almeirim repetiram testes à Covid-19.



Esta decisão surge depois de ter sido detectatado um surto no posto de Almeirim. Até ao momento foram detetados cinco militares positivos e todos os elemento do posto fizeram testes rápidos na sexta-feira.



Este sábado fizeram novos testes e os resultados devem ser conhecidos no domingo.