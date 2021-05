Carro atirado contra montra para assalto

A livraria “Casa do Papel”, junto ao depósito de água, foi assaltada na última madrugada com recurso a um carro atirado contra a montra.



Os proprietários ainda estão a fazer o levantamento do que foi roubado, mas os prejuízos são avultados.



Os assaltantes tinham camisolas com carapuços, o que pode dificultar a sua identificação. O ALMEIRINENSE sabe que o carro (um clio branco) foi atirado contra a montra às 5h40.