PARA HOJE / 30.AGO

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Que querem dizer os cristãos quando afirmam que Deus é Pai? Dizem que Deus não é só um criador, e, menos ainda, um juiz ou um patrão. O pai – ou a mãe – é aquele que, não só cria e alimenta os seus filhos, mas sobretudo os educa e faz crescer. Afirmar que Deus é Pai quer dizer que é alguém que está sempre pronto a acolher, a ajudar e a promover. Os pais têm com quem aprender a ser pais!

Vasco P. Magalhães, sj

NÃO HÁ SOLUÇÕES, HÁ CAMINHOS

365 vezes por ano não perguntes porquê, mas para quê.

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