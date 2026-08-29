Sábado, agosto 29, 2026 15:47
    Alpiarça

    Concurso do Melhor Melão e Melancia de Alpiarça distinguiu produtores locais

    Por: Daniel Cepa 29 de agosto, 2026 2 minutos de leitura

    A ALPIAGRA voltou a receber o tradicional Concurso do Melhor Melão e Melancia de Alpiarça, uma iniciativa que pretende valorizar os produtores locais e promover alguns dos produtos agrícolas mais emblemáticos do concelho.

    A cerimónia incluiu a entrega dos certificados de participação e a divulgação dos vencedores nas diferentes categorias a concurso.

    A iniciativa voltou a destacar a qualidade da produção agrícola de Alpiarça, numa região reconhecida pela tradição e excelência no cultivo de melão e melancia.

    A organização felicitou os produtores premiados e todos os participantes que continuam a contribuir para a valorização e promoção dos produtos locais.

    Premiados:

    Melancia “Sugar Baby” (Preta): O primeiro lugar foi atribuído a Sérgio da Rama, o segundo lugar a Rodrigo Rama e o terceiro lugar a Tributos da Natureza.

    Melancia “Crimson Sweet” (Riscada): O primeiro lugar foi conquistado por Dora Cordeiro, seguindo-se António Bernardo no segundo lugar e Nuno Melo no terceiro.

    Melão Branco: O vencedor foi Jorge Céu, com Florbela Arraiolos a alcançar o segundo lugar e Sérgio da Rama o terceiro lugar.

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