Gentes de Almeirim angariam dinheiro para a causa “Vamos Ajudar o João”

As Gentes de Almeirim organizaram um mercado de doçaria regional para a causa “Vamos Ajudar o João” que se realizou no Mercado de Almeirim no dia 3 de julho. As Gentes de Almeirim conseguiram angariar 620 euros que foram destinados à causa.

A iniciativa surgiu para ajudar o jovem João, que antes foi diagnosticado com um Osteossarcoma no fémur esquerdo e que teve um tratamento e recuperação que decorreram como desejável. João voltou a ter uma vida normal.

A situação alterou-se, infelizmente, e o organismo fez a absorção do fémur, o que fez com que o João atualmente só caminhe com duas muletas, sem conseguir colocar um pé no chão.