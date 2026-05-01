PARA HOJE / 1.MAI

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Estamos em Maio, mês de Primavera, mês de alegria, mês de Maria. Não seria nada mau, podia ser um bom propósito, que não passasse um dia sequer sem pensar em alguém que esteja mais triste ou infeliz do que eu e dar um passo na sua direcção: um gesto, um pensamento, uma Avé-Maria… Então, este seria mesmo o mês de Maria, das mães, das graças gratuitas e da alegria.

Vasco P. Magalhães, sj

NÃO HÁ SOLUÇÕES, HÁ CAMINHOS

365 vezes por ano não perguntes porquê, mas para quê.

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