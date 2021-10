Biblioteca Municipal celebra 30 anos com conjunto de atividades

A Biblioteca Municipal Marquesa do Cadaval celebra-se no dia 26 de outubro o seu 30ºaniversário. A Biblioteca Municipal vai organizar entre os dias 25 e 29 de outubro um conjunto de atividades de promoção à leitura para celebrar o aniversário.

A primeira atividade do dia 25 de outubro é a exposição de promoção intitulada “Comemorar 30 anos da Biblioteca Municipal” que vai estar exposta em diversos pontos da cidade de Almeirim. Às 17H30, decorre uma minimaratona de leitura de Almeirim, uma atividade com duração de duas horas que tem como objetivo a promoção de livros e a leitura. A atividade vai contar com a participação de convidados e da comunidade leitora do concelho de Almeirim. A minimaratona vai ser transmitida em direto pela Almeirinense TV. A última atividade do dia vai decorrer às 21H00 com “Serão de Contos do Mundo”, uma atividade realizada pelos Professores Bibliotecários dos Agrupamentos de Escolas do concelho de Almeirim. A atividade vem em prol do Dia das Bibliotecas Escolares.

No dia 26 de outubro, às 11H00 vai decorrer a atividade “Ler e Ler… Ólarilolela” para as crianças do 2ºciclo. às 14H30 vai decorrer a oficina de pintura “Tartaruga Multicolor” dirigida aos utentes do Centro De Recuperação Infantil De Almeirim (CRIAL). Às 16H00 canta-se os parabéns com direito a bolo e às 18H30 vai decorrer “Conhecer os autores locais”, que vai contar com a participação do guionista Nuno Duarte e com o atleta Pedro Bento. A atividade vai contar com a moderação do jornalista Valter Madureira.

No Dia Mundial do Património Audiovisual, celebrado a 27 de outubro, a Biblioteca Municipal vai receber a atividade “Quiz Biblioteca”, um questionário com o objetivo da população conhecer a Biblioteca Municipal Marquesa do Cadaval. Às 18H30 vai decorrer a atividade “O Pior Contador de Histórias do Mundo”, que tem como público-alvo os alunos do secundário, universitário, professores, animadores e a comunidade no geral. A atividade vai contar com a presença de Rodolfo Castro.

No dia 28 de outubro, vai decorrer a atividade “Contos, Andoches… e muito mais” em dois momentos: às 10H30 é dirigida ao público sénior e às 14H30 ao público pré-escolar.

O dia 29 de outubro vai ser o último dia de atividades de celebração do aniversário da Biblioteca Municipal Marquesa do Cadaval com um conjunto de atividades sobre o projeto “Cães&Livro” – R.E.A.D Portugal dirigida a pais, professores e ao público em geral.