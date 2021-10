Paula Borrego participa em palestra dos Rotary

Paula Borrego, Presidente do Conselho de Administração, da empresa Borrego Leonor & Irmão S.A. participa na próxima segunda-feira numa palestra organizada pelo Rotary Club de Almeirim. A iniciativa começa às 20h30 e realiza-se na Marisqueira Paulo´s.



Na última década afirmou-se como líder nacional de fatores de produção para agricultura. A Borrego Leonor e Irmão S.A, abriu uma segunda loja em Salvaterra de Magos, em novembro de 2015.



Em agosto de 2020, inaugurou as suas modernas instalações na Zona Industrial de Almeirim. A Borrego Leonor e Irmão S.A. comercializa fatores de produção para a agricultura, especialmente fertilizantes sólidos e líquidos, sementes, rações para animais e uma grande diversidade de utensílios e acessórios, a empresa é especializada em aconselhamento técnico agrícola, para profissionais e não profissionais.



A empresa conta com mais de 40 colaboradores, incluindo uma equipa técnico-comercial de apoio aos agricultores, frota própria para entregas no campo, incluindo fertilizantes líquidos. Distingue-se pela sua capacidade logística, stock e disponibilidade imediata de produtos para os seus clientes. Uma das mais antigas do país, tem apostado nas marcas líder de mercado nos seu segmentos, algumas das quais com que já trabalha há dezenas de anos, complementando com marcas que oferecem garantias de qualidade e permitem oferecer uma gama completa e complementar de soluções para os nossos clientes.



Consta dos rankings anuais de empresas da imprensa nacional e regional, sendo a líder de mercado nacional em fatores de produção para a agricultura e uma das top ibéricas de produtos fitofármacos. Agraciada diversas vezes com prémios de desempenho financeiro e outros galardões pela sua gestão e intervenção social.