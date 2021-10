Abastecimento de água em Fazendas de Almeirim suspenso esta quinta-feira

O abastecimento de águas em Fazendas de Almeirim vai estar suspenso esta quinta-feira, dia 28 de outubro, das 13H00 às 19H00 nas ruas Padre Eduardo Rodrigues da Silva, Dr.Guilherme Nunes Godinho, no Largo Guilherme Alves Botas, no Largo Infante D. Henrique e nos arruamentos que entroncam as ruas e largos em cima.

A Águas do Ribatejo (AR), em comunicado, sugere aos consumidores que “providenciam reservas para os consumos de água inadiáveis durante o período de falhas no abastecimento”. A AR também aconselha que a população não deve consumir e utilizar água logo após a reposição do abastecimento.

“Só deve consumir depois de retomada a normalidade no abastecimento, quando a água se apresentar transparente”, afirmou a empresa no mesmo comunicado.