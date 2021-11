Fazendense vence derby e Paço volta a perder

O Fazendense levou a melhor o primeiro derby da temporada ao vencer no seu reduto o eterno rival U.Almeirim por 1-0 com golo de Lorrain de grande penalidade. Após a jornada oito do campeonato principal da Associação de Santarém, os amarelos subiram ao trio de equipas que ocupa o 5°lugar enquanto os azuis continuam pouco mais acima da linha de água.

Na segunda divisão distrital, os pacenses voltaram a perder. Agora por 2-0 em Marinhais e continuam no fundo da tabela. Benfica Do Ribatejo folgou nesta ronda.