Covid e gripe para mais de 80

A vacinação para a Gripe e para a 3.ª dose COVID já está disponível, sem marcação, para os maiores de 80 anos. Basta aparecer no centro de vacinaçã entre as 9h e as 12h30 e depois das 14h às 15h, de segunda a sexta.

A terceira dose da vacina contra a Covid começou a ser administrada a 11 de outubro a pessoas residentes em lares de idosos e com mais de 80 anos. Quatro dias depois, a administração desta dose de reforço começou a ser dada às restantes pessoas com mais de 80 anos que não estão em lares, sendo que o processo está a realizar-se por faixa etária decrescente e vai abranger todos os utentes com idade igual ou superior a 65 anos.