Assaltante das farmácias apanhado em Almeirim

A GNR deteve, em flagrante delito, na segunda-feira pelas 22h00 um homem que estava a assaltar uma farmácia no centro de Almeirim. No concelho terá feito ainda um assalto em Benfica do Ribatejo.



O homem que é suspeito de ter realizado perto de 20 assaltos com recurso a uma faca nos distritos de Santarém e Lisboa está detido nas instalações da GNR de Almeirim desde ontem.



As medidas de coação ainda não são conhecidas.