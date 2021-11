Acidente muito grave na Ponte D. Luís (atualizada)

Um homem, com perto de 70 anos, ficou ferido com muita gravidade na sequência de um acidente na Ponte D. Luís, em Almeirim.



Uma carrinha de transporte de legumes chocou com outras duas viaturas que estão ainda no tabuleiro da ponte. Daqui resultou mais um ferido ligeiro que recebeu tratamento no local e não precisou de ser transportado ao Hospital.



Às 22h25 o trânsito estava ainda cortado.



(atualizada às 22h25)