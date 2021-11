Uma viatura caiu da Ponte D. Luís, esta noite, na sequência de um acidente na Ponte D. Luís. Pelo que O ALMEIRINENSE apurou, o alerta foi dado depois das 21h e há outra viatura envolvida que está no tabuleiro da ponte.





O acidente ocorreu no início da Ponte no sentido Almeirim-Santarém, com 21 bombeiros e oito viaturas mobilizados no socorro.



O nosso jornal sabe que há uma pessoa encarcerada.



(Atualizada às 21h41)