Covid-19. Os números que assustam: Mais de 100 casos e mais uma morte

Em apenas 24 horas, há mais 111 novos casos no concelho de Almeirim e também mais uma morte.





O ALMEIRINENSE adiantou ao início da tarde que a situação iria agravar-se e os números divulgados mostram isso.





Os casos confirmados subiram para 3376 com 428 ativos e as mortes passaram para 42. A taxa de incidência nos últimos 14 dias é de 3661 por 100 mil habitantes.

Portugal registou, nesta terça-feira, mais 33 mortes associadas à covid-19 e 52.549 casos de infecção, o valor diário mais alto desde o início da pandemia. De acordo com o boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS) divulgado nesta quarta-feira, o total de vítimas mortais sobe assim para 19.413 e o número total de infectados desde o início da pandemia é de 2.003.169. O relatório de situação desta quarta-feira indica que há agora 1959 doentes com covid-19 nos hospitais, mais quatro do que na actualização anterior. Nos cuidados intensivos, há um total de 153, menos sete do que no boletim anterior.