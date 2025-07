Dragão cuspidor de fogo promete espetáculo nas ruas de Santarém

A cidade de Santarém vai ser palco, na noite de amanhã, dia 10 de julho, de um espetáculo de circo de rua invulgar e de grande impacto visual. Intitulado “Drak Flama”, o evento promete surpreender o público com um dragão metálico que cospe fogo enquanto percorre as ruas da cidade.

O desfile tem início marcado para as 22h00, junto à Loja do Cidadão, na Rua Pedro de Santarém, e termina no centro histórico, mais precisamente na Praça Visconde Serra do Pilar, conhecida por Praça Velha.

Com cerca de cinco metros de comprimento e três metros e meio de altura, “Drak” é uma imponente figura metálica, montada sobre rodas, que se movimenta ao longo do trajeto. Os efeitos visuais são produzidos através de pirotecnia fria, iluminação LED e um sistema de som com potência de cerca de 3000W.

Ao lado de “Drak”, desfila também “Vulcano”, uma estrutura móvel de menor dimensão, com cerca de dois metros e meio, que complementa o espetáculo com efeitos visuais semelhantes.

A apresentação é conduzida por quatro artistas especializados em técnicas circenses, responsáveis pela manipulação segura do fogo e pela interação com o público ao longo do trajeto.

O espetáculo é da autoria da companhia espanhola Teatrapo Producciones. O grupo é conhecido pelas suas criações de grande escala que combinam teatro de rua, artes circenses e efeitos especiais.