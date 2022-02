“As pessoas estão cada vez mais preocupadas com a higiene oral”

Em julho de 2020, em plena pandemia, Maria João Alves mudou a clínica de local, mas manteve a excelência nos serviços prestados. Ao nosso jornal, fala dos desafios desta mudança e da maior preocupação com a higiene oral.

Como resume este período de mudança?

Este período de mudança é para nós bastante positivo pois construimos de raíz um espaço adaptado às nossas necessidades.

Apanhou também a pandemia. O que mudou?

Apesar de estarmos habituados ,na nossa consulta a lidar com agentes infecciosos que se propagam com alguma facilidade, este vírus foi realmente um desafio pois a sua fácil disseminação através de aerossol , que faz parte do nosso dia-a-dia, alterou em muito a nossa prática clínica.

No início da pandemia, nem as turbinas podíamos usar e chegámos a tratar pacientes com dor aguda com a ajuda de instrumentos manuais. Os equipamentos de proteção individual, no início, eram muito claustrofóbicos . Nem se podia ligar o ar condicionado, foi realmente duro.

As consultas passaram a ter um questionário prévio rigoroso, deixou de existir sala de espera, algumas consultas de urgência eram feitas por vídeo chamada. A componente digital foi muito importante para agilizar processos e evitar que os pacientes se deslocassem ao consultório.

Que receios teve quando surgiu a Covid? E os clientes, que medo acha que tiveram?

A minha grande preocupação era que a nossa consulta fosse segura para os pacientes, ou seja, nós estamos protegidos, mas o paciente que vai à consulta tem que ter um ambiente seguro, pois tinha existido outro paciente anteriormente. Todos os nosso esforços foram realmente eficazes, pois nunca tivemos um surto na clínica.

Está ultrapassado?

Sim , a nossa consulta é muito segura, mesmo.

Quais são os valores que a sua clínica valoriza?

Confiança , dedicação, respeito por todos os nossos pacientes.

Que desafios pensa que surgirão daqui para a frente?

Julgo que vamos atravessar uma crise económica que se vai manifestar na incapacidade financeira das famílias de cuidarem da sua saúde oral.

Já existe uma consciência maior de que é necessário ter uma saúde oral mais cuidada?

Sem dúvida que sim, os Portugueses estão cada vez mais atentos e têm a noção da importância de cuidar da sua Higiene oral

Deram-se passos importantes a nível governamental para existir mais cuidado com a boca?

Evidentemente que sim, a consulta de medicina dentária faz parte das consultas do Centro de saúde.

Porque pensa assim?

Pois passa a estar acessível a todos os portugueses.

Ainda é muito caro tratar dos dentes?

Depende dos tratamentos mas é, sem dúvida, uma especialidade que necessita de muito material e assistência para conseguir ser realizada, por isso tem os custos adequados aos requisitos necessário.

Ou o segredo para evitar esses custos elevados está na prevenção?

Sem dúvida alguma, como em tudo, se a visita ao dentista for regular, consegue se diagnosticar problemas numa fase precoce, evitar tratamentos mais complicados, conseguindo também manter os seus dentes em boca e consequentemente obter uma melhor qualidade de vida.