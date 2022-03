Almeirim (bem) representado no Duatlo de Cerveira

Vila Nova de Cerveira recebeu, este domingo, 13 de março, mais um grande evento desportivo de reconhecimento nacional. Organizado pela Pedal’arte, com o apoio da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira e da Federação Portuguesa de Triatlo, o VI Duatlo de Cerveira conta com 230 inscritos, maioritariamente atletas federados na disputa do Campeonato Nacional de Clubes, com destaque para alguns nomes com títulos relevantes.

Gustavo com os dois primeiros e ao fundo Afonso

O Gustavo do Canto foi o 3° absoluto (1° Junior) e o Afonso do Canto foi 5° Absoluto. A prova foi disputada em Vila Nova de Cerveira e foi a segunda etapa do campeonato nacional de duatlo de clubes. Com a ajuda da classificação dos dois, o Clube de Natação de Torres Novas venceu a etapa e segue na liderança do campeonato (também já tinha ganho a primeira etapa em Arronches).