PJ detém homem em Almeirim por por fortes indícios de vários crimes de abuso sexual a menores

Um homens de 62 anos está em prisão preventiva, depois de detido pela Polícia Judiciária (PJ) em Almeirim, por fortes indícios de vários crimes de abuso sexual a menores.

A PJ sublinha que o homem já investigado em três inquéritos nos últimos cinco anos pelo mesmo teor de crime, já tinha sido condenado, por duas vezes, pela prática de crimes de abuso sexual de crianças e por pornografia de menores.

De acordo com a PJ, o agora detido, “mantém uma situação financeira confortável”, e dessa forma, estabelece contacto com crianças oriundas de “famílias desestruturadas e com dificuldades económicas”, conseguindo fomentar a sua “dependência e a criação de um ascendente sobre aquelas”.

Tendo em conta os antecedentes criminais, sustenta a PJ, que o abusador sexual de uma menor de 12 anos, atuou “com extrema cautela e ações dissimuladas”, tentando que a vizinhança e, principalmente, as autoridades não se apercebessem da situação.

A PJ refere ainda ter levado a cabo diversas diligências de investigação, nomeadamente através da realização de buscas domiciliarias e apreensões, que permitiram a recolha de “vasto suporte probatório”, assim como, “diversa prova testemunhal” que culminaram com a detenção do homem no concelho de Almeirim.