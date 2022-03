Associação dos Restaurantes da Sopa da Pedra com novos associados

A Associação dos Restaurantes da Sopa da Pedra em reunião, no dia 15, deu as boas vindas aos novos associados, congratulando-se com o espirito e o desejo dos mesmos, para juntos construirem uma Associação mais forte e dinâmica no dia a dia .

Aos restaurantes fundadores juntaram-se, O Capeto, Amigos do Tacho, O Janeiro, A Tasca do Bronze, a Padeirinha dos Leitões e o Minhoto.

“Neste encontro de boas vindas foram focados temas como a necessidade de todos preservarmos o maior legado gastronómico do concelho – A Sopa da Pedra – de acordo com as especificações do processo de Certificação (ETG) e o papel da Associação como parceiro privilegiado de análise e debate dos problemas do dia a dia de cada um dos associados e igualmente como elo de ligação para entidades exteriores de modo a que sejamos mais fortes e interventivos no desenvolvimento do turismo gastronómico de Almeirim”, explicou a direção.