Tudo começou na casa dos seus pais quando Natércia Ramos, aos 16 anos de idade, decidiu criar um salão. Desde então, Natércia Ramos tem se dedicado àquilo que mais gosta de fazer: “Mostrar às pessoas que o corte certo pode fazer a diferença”. Em entrevista ao nosso jornal, Natércia Ramos conta porque decidiu abrir um novo espaço na arena de Almeirim.

Conte-nos um pouco da sua história.

Sou Cabeleireira há 38 anos. Comecei por abrir aos 16 anos, onde dei os primeiros passos no mundo dos cabeleireiros, com um salão modesto na casa dos meus pais, com um espelho da cómoda da minha avó e uma cadeira de madeira. Foi aqui que descobri a minha paixão pela minha profissão, pela beleza, pela arte e pelo cuidar das pessoas e mostrar às pessoas que o corte certo pode fazer a diferença. Passado alguns anos, abri um espaço na Tapada, onde sou residente, local onde abri oficialmente o meu negócio. Alguns anos se passaram e decidi que necessitava de ter o Cabeleireiro num local mais visível e mudei para uma loja junto à estrada nacional 114, na mesma localidade, que se encontra presentemente em funcionamento, juntamente com o novo Cabeleireiro na Arena D’ Almeirim. Ao longo de todo este percurso, fui-me sempre atualizando e procurando evoluir, acompanhando sempre as tendências. Juntamente com o meu filho Diogo Ramos, realizámos um estudo de mercado e entendemos que era uma oportunidade de negócio nesta zona de Almeirim e, por isso, decidi que era hora de abrir um novo espaço com um conceito inovador e relaxante, feito a pensar nos nossos clientes.

Porquê a escolha da loja neste local?

A escolha do cabeleireiro para este local é uma escolha natural, pois é um local remodelado, com boa localização, muito movimento, onde podemos encontrar um pouco de tudo, e com muito bom estacionamento.

Que produtos e serviços podemos encontrar no espaço?

No nosso espaço, os clientes vão poder encontrar um serviço de qualidade, com cabeleireiras com experiência comprovada, produtos da máxima qualidade e bom preço, e acima de tudo sentir uma experiência diferenciada, dando-lhes um momento de bem-estar e relaxamento.

Horários e contactos:

Terça a Domingo das 9h às 19h

933 245 649