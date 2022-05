Chamusca dedica dia à população sénior do Concelho

A Semana da Ascensão já vai no quarto dia e o balanço tem sido muito positivo. Após dois anos de pandemia, em que os encontros e o convívio ficaram restritos à família mais chegada, a vila da Chamusca voltou a encher-se de gente para marcar presença na maior festa do Concelho.

O dia de ontem foi, todo ele, dedicado à população sénior do Concelho da Chamusca e a uma das suas cinco freguesias, a Carregueira. As festividades tiveram início pelas 15 horas, com um espetáculo de fado pela voz de Emanuel Moura, que decorreu no cineteatro da vila e que contou com a presença de mais de 180 pessoas, vindas de todas as Universidades Seniores e de todas as Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) do Concelho da Chamusca. Quem assistiu a este momento testemunhou uma alegria contagiante, numa sala repleta de memórias e de boa disposição.

A tarde prosseguiu com a visita protocolar ao Espaço Social, do certame, onde estão representados os parceiros e todas as instituições e associações do concelho da Chamusca, que trabalham diariamente com a importante missão de proteger, identificar e contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população.

A visita contou com a presença de Paulo Queimado, presidente da Câmara Municipal da Chamusca, de Renato Possante Bento, diretor da Segurança Social de Santarém, de Cláudia Moreira, vereadora da Câmara Municipal da Chamusca com o pelouro da Ação Social, de Nuno Castelão, provedor da Santa Casa da Misericórdia da Vila de Chamusca, dos presidentes das IPSS do concelho, da diretora do Agrupamento de Escolas do Concelho da Chamusca, entre outros convidados presentes.

Claúdia Moreira, agradeceu a presença de todos e congratulou o trabalho feito ao longo dos últimos anos, particularmente dos últimos dois anos de pandemia, por todas as instituições, associações e parceiros que estão neste espaço e que fizeram toda diferença na vida da população do concelho. Deixou um agradecimento muito especial a todos os elementos das direções, colaboradores e diretores técnicos de todas as instituições, pelo trabalho incansável que desenvolveram e que continuam a desenvolver “nestes dois anos de pandemia trabalhamos em profunda interligação uns com os outros. Muito obrigada a todos pela colaboração, empenho, esforço e dedicação”.

Durante a cerimónia foi apresentado o livro “Nylons & Popelinas – Aqui nem os Trapos São Velhos”, que de acordo com Cláudia Moreira é o resultado de um trabalho de produção fotográfica “feito com os nossos seniores em 2018, que se transformaram em verdadeiras estrelas por um dia, e que representa um marco na área da Inovação Social no Concelho da Chamusca, o qual resultou a criação de 11 marcas de produtos artesanais e que resultaram de um “casamento” entre os saberes, a arte e a habilidade dos mais velhos com a criatividade de voluntários com apetência em áreas como o design, a comunicação ou o marketing”. A vereadora da Ação Social, sublinhou ainda que “poder assistir à alegria, às gargalhadas, ao convívio e ao entusiasmo de quem experienciou o desafio de se transformar numa verdadeira estrela por um dia, foi muito gratificante”.

Refira-se, que o mote foi dado pelo Município, mas a realização desta iniciativa só foi possível graças à mobilização de todos os que sabem o verdadeiro valor dos sorrisos e dos saberes de quem carrega toda uma vida, de que são exemplo as IPSS, profissionais, família e comunidade.

No seu discurso, Renato Possante Bento, sublinhou a importância das feiras sociais, que são uma forma de se poder dar a conhecer o que é feito no setor social no território. Aproveitou para agradecer e congratular todas as pessoas que trabalharam nesta área, particularmente nos últimos os dois anos que foram tão difíceis e “que nunca faltaram particularmente aos cidadãos que estão institucionalizados”, afirmando que “a Segurança Social está cá para apoiar o setor social e para promover o desenvolvimento das respostas e dos equipamentos sociais. Queremos continuar a desenvolver estas políticas públicas em prol da população, da comunidade e do cidadão”. O diretor da Segurança Social deixou a promessa de que “podem contar com o Ministério da Segurança Social para desenvolver estas políticas públicas, indo ao encontro daquilo que a comunidade e o cidadão precisa. Vamos continuar a trabalhar conjuntamente, porque só desta forma chegaremos a um patamar de excelência, que não conseguimos alcançar se for feito individualmente”.

O espaço social conta ainda com uma exposição de um projeto da Escola de Fotografia da Chamusca, no qual foram fotografados os rostos dos utentes que estão institucionalizados nas IPSS do concelho, sendo uma forma de também estas pessoas poderem marcar presença na Semana da Ascensão.

Recorde-se, que no discurso de abertura do certame, que decorreu no sábado, 21 de maio, Paulo Queimado referiu que o concelho da Chamusca é o concelho com o maior investimento per capita a nível nacional no setor social, desde a infância à nossa comunidade sénior, sublinhando que “isso é algo de que nos orgulhamos muito e que vamos continuar a investir e a desenvolver”.

O programa seguiu com o espetáculo musical da banda Chamusc’arte, no Páteo Ascensão, com uma prova de licores e ferraduras pelo Centro de Apoio Social da Carregueira, terminando com o concerto da grande fadista Sara Correia.

Hoje, o dia é dedicado à União de Freguesias da Parreira e do Chouto. Do programa faz parte uma demonstração de Taekwondo Chamusc’arte e de Zumba, pela professora Joana Pernas, assim como a atuação da acordeonista Marta Tomé pelo Centro de Apoio Social do Chouto. A noite termina com o grande concerto de Maninho.