Ancestral Entrada de Toiros em Quinta-feira de Ascensão realiza-se amanhã na Chamusca

Estamos a 24 horas do dia mais importante da maior semana do Concelho da Chamusca, que ocorrerá amanhã, dia 26 de maio, Quinta-feira de Ascensão, feriado municipal e que é marcado pela tradicional apanha da espiga (08h00), pela Bênção dos Dons da Terra e dos Animais (10h00), pela ancestral Entrada de Toiros, pela degustação gastronómica da Confraria da Espiga (13h30) e pela tradicional corrida de toiros (17h00).

Numa organização do Município da Chamusca, a degustação gastronómica da Confraria da Espiga vai decorrer no parque Municipal da Chamusca. Vão poder degustar pratos tão tradicionais do concelho, como sopa de couve com feijão, couve a soco e carne à pinéu. No repasto, não vai faltar o delicioso pão caseiro, regado com vinho de excelência do Ribatejo. Na doçaria tradicional o destaque vai para as tradicionais trouxas de ovos, torta de laranja e os chamuscos.

A iniciativa, aberta à comunidade, vai contar com a animação musical do artista chamusquense Custódio Vinagre, que promete alegrar um dos momentos mais importantes deste dia.

Recorde-se, que a Confraria da Espiga nasceu com o objetivo de promover e divulgar a cultura, o património e a gastronomia do Concelho da Chamusca, contribuindo para que a história do Concelho se perpetue no futuro, em Portugal e além-fronteiras.

A primeira ação da Confraria da Espiga ocorreu em 2019, em plena Quinta-feira de Ascensão, no “Almoço da Espiga”, no qual Cláudia Moreira, entregou simbolicamente o ramo da espiga, a um grupo de mulheres que ficou com a missão de dar continuidade ao trabalho de constituição formal da Confraria da Espiga, uma confraria que tem o objetivo de promover as tradições gastronómicas e culturais do concelho da Chamusca. “Foram escolhidas mulheres por serem, à semelhança da espiga, um símbolo da fertilidade, da vida e do renascimento. Fazia todo o sentido que fossem as mulheres a dar o arranque a esta confraria”, afirmou o Presidente da Câmara Municipal da Chamusca, Paulo Queimado, na cerimónia de passagem de testemunho.

Em Quinta-feira de Ascensão o dia começa pelas 08h00 com a Tradicional Apanha da Espiga nos campos da região, um símbolo muito especial dos costumes e tradições do concelho. O ramo da espiga é composto habitualmente por: espiga de trigo ou centeio, que representa fartura de pão; malmequeres, riqueza; papoilas, amor e vida; oliveira, azeite e paz; videira, vinho e alegria; alecrim ou o rosmaninho, saúde e força. Guardado em casa, o rosmaninho da espiga não deve ser perturbado na sua quietude, sendo substituído apenas no ano seguinte por outro igual, mas mais viçoso. O ramo, considerado um símbolo de prosperidade e de sorte, deve ser colocado atrás da porta principal de casa e substituir-se no ano seguinte.

As festividades seguem pelas 10h00, com as cerimónias religiosas, com destaque para a Bênção dos Dons da Terra e dos Animais, junto à Igreja Matriz, uma cerimónia com um significado profundo para a população local.

Mas, o expoente máximo da Semana da Ascensão é a tradicional Entrada de Toiros em Quinta-Feira de Espiga, que ocorre por volta do meio-dia, mas que começa horas antes com a chegada das pessoas, que se vão amontoando ao longo da avenida principal da vila, numa onda de entusiasmo e de emoção. Só quem já vivenciou este espetáculo verdadeiramente mágico e único pode testemunhar a sensação única que é ver os toiros a correrem pela rua, conduzidos pelos campinos montados nos seus cavalos, cujo soar dos cascos no solo causam uma sensação mágica e única.

A tarde é marcada pela tradicional corrida de toiros Quinta-feira de Ascensão, na centenária Praça de Toiros da Chamusca.