Gustavo do Canto convocado para o Campeonato da Europa de Triatlo

O almeirinense Gustavo do Canto, atleta do Clube de Natação de Torres Novas, foi convocado pela Seleção Nacional de Triatlo de Portugal para participar no Campeonato da Europa de Triatlo, que se realiza em Olsztyn, na Polónia, entre os próximos dias 27 e 29 de maio.

Gustavo do Canto vai competir no Campeonato da Europa de Juniores, numa prova que será disputada em formato de super-sprint (300m/natação, 8kms/ciclismo e 2kms/corrida), com as semifinais a serem realizadas na sexta-feira, 27/maio, e as finais no sábado, 28/maio.

Os horários das provas, para acompanhamento através da triathlonlive.tv, são os seguintes:

Sexta-feira, 27 de maio

Juniores:

10h50 – Gustavo Canto na 3ª semifinal de juniores 3

Sábado, 28 de maio

10h25 – Final B de juniores femininas

10h55 – Final B de juniores masculinos

12h45 – Final A de juniores femininas

13h15 – Final A de juniores masculinos

15h35 – Final B de Elites/Sub-23 femininas

16h05 – Final B de Elites/Sub-23 masculinos

17h55 – Final A de Elites/Sub-23 femininas

18h25 – Final A de Elites/Sub-23 masculinos