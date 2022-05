NERSANT e Agrocluster promovem oferta agroalimentar do Ribatejo de forma gratuita

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém e o Agrocluster Ribatejo vão voltar a realizar a Feira dos Produtos Alimentares do Ribatejo, certame online que decorre durante todo o mês de junho e que pretende promover os produtos agrícolas da região. As empresas interessadas em expor a sua oferta, podem já reservar o seu lugar. As empresas associadas da NERSANT e do Agrocluster não têm qualquer custo de participação.

O Ribatejo é conhecido como a melhor região agrícola do país, com uma agroindústria diversificada e de qualidade reconhecida além-fronteiras. Foi esta motivação que levou a NERSANT e o Agrocluster Ribatejo a levar a efeito, pelo terceiro ano consecutivo, a Feira dos Produtos Alimentares do Ribatejo, certame online que pretende promover a oferta agroindustrial desta região.

O certame está de volta entre os dias 1 e 30 de junho, com o objetivo de ser uma montra do que melhor se produz no Ribatejo. Carnes, frutos, produtos hortícolas, azeites, arroz, vinhos e bebidas serão alguns dos produtos em exposição no certame, sendo que as empresas produtoras destes ou doutro tipo de mercadorias agroalimentares do Ribatejo, podem desde pré-inscrever-se na feira em https://compronoribatejo.pt/feira/3-feira-dos-produtos-alimentares-do-ribatejo.

A 3.ª edição da Feira dos Produtos Alimentares do Ribatejo vai decorrer na plataforma de negócios da NERSANT, Compro no Ribatejo. As empresas presentes terão acesso a um stand virtual próprio onde é possível divulgar diversos produtos em simultâneo e através do qual os visitantes podem solicitar informações diretas aos expositores.

Para mais informações sobre a Feira dos Produtos Alimentares do Ribatejo, os interessados devem contactar o Departamento de Associativismo, Marketing e Eventos da NERSANT através dos contactos dame@nersant.pt ou 249 839 507. As empresas associadas da NERSANT e do Agrocluster não tem qualquer custo de participações neste certame.

De referir que a aposta em certames virtuais tem vindo a ser uma estratégica levada a cabo pela NERSANT desde o início da pandemia da Covid-19. A calendarização anual de certames digitais pode ser consultada no portal de negócios, em https://compronoribatejo.pt/feiras/.