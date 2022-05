Lara Fernandes vira as quatro cadeiras do júri no The Voice Kids

Lara Fernandes, natural de Fazendas de Almeirim, cantou “O namorico da Rita”, de Amália Rodrigues, na fase de Provas Cegas do The Voice Kids 2022, onde virou as quatro cadeiras do júri e passou à próxima fase da competição.

A jovem fadista recolheu elogios de todos os jurados e acabou por escolher Carolina Deslandes como mentora para o resto da sua participação no programa.

Lara Fernandes frequenta o 9º ano de escolaridade e revelou ao The Voice Kids que no futuro gostava de ser atriz ou fazer parte de algo relacionado com televisão.

A jovem faz parte do rancho folclórico de Benfica do Ribatejo e dos Camponeses da Raposa, e já atuou em diversas iniciativas no concelho de Almeirim.

Veja aqui a atuação de Lara Fernandes: