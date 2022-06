Fazendense enfrenta Rio Maior na Supertaça após conquista da Taça do Ribatejo

A Associação Desportiva Fazendense vai disputar a Supertaça com o Rio Maior Sport Clube, no próximo dia 10 de Junho, no Estádio Municipal Dr. António Alves Vieira, em Torres Novas.

Depois de conquistar Taça do Ribatejo e alargar para cinco conquistas deste troféu, os charnecos terminam a temporada numa partida frente ao Rio Maior, o campeão distrital de Santarém 2021/2022, que é orientado pelo técnico Gonçalo Carvalho, que este nas últimas épocas ao serviço do Fazendense.

A partida está marcada para as 17h00, tem entrada livre e será transmitida em direto no Facebook do Jornal O Almeirinense.

Recorde aqui a conquista da Taça do Ribatejo pelo Fazendense: