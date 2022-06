Festa solidária ‘Juntos pelo Diogo’ na Associação de Benfica do Ribatejo

A Associação de Benfica do Ribatejo recebe uma festa solidária ‘Juntos pelo Diogo’, no próximo dia 16 de junho, que conta com convívio, animação e gastronomia, na sede da associação da vila.

A festa pretende ajudar Diogo Santos, um jovem de 20 anos que sofreu um violento acidente de viação no dia 20 de setembro de 2021, do qual resultaram várias fraturas na coluna sendo que a mais grave uma fratura na L1 com corte medular, o que provocou paraplegia imediata.

Após vários tratamentos, Diogo já apresenta algumas melhorias mas continua a precisar de um cadeira de rodas especial para se deslocar, o que leva os familiares a pedir ajuda à população para fazer face a estas despesas.

A Associação de Benfica do Ribatejo aceitou o apelo e irá promover uma festa solidária de angariação de fundos que conta com muita música que ficará a cargo de Telmo Faria, Vitor Vilela, Jorge Paulo e DJ Cmike. Para além da música, todos os que comparecerem neste evento podem contar ainda com porco no espeto, caracóis, banca de bolos e muita ‘pinga’.

A iniciativa é apoiada por várias empresas da vila.

Se pretender ajudar diretamente o jovem Diogo pode fazê-lo através da sua página de facebook que pode encontrar aqui.