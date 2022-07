Edna Pimenta, Sopa da Treta, Festival de Folclore e atividades taurinas nas Festas de Benfica do Ribatejo

As festas de Benfica do Ribatejo estão de volta à vila de 15 a 17 de julho, junto ao Pavilhão Desportivo de Benfica do Ribatejo, com tasquinhas, música, bailes, folclore e vacada.

Como destaques do programa estão Edna Pimenta (dia 17), o grupo Sopa da Treta (dia 15), Duo Jorge Paula & Susana (dia 15), João Tendeiro e Ricardo Jorge (dia 16), Vitor Vilela (dia17) e Festival de Folclore (dia 16). A organização do certame promete tasquinhas das associações da vila, música, bailes, foclore, vacada, passeio de ‘pasteleiras’, sevilhanas, demonstração de Karaté, marchas e tenda jovem durante os três dias.

A inauguração das festas arranca às 20h30 de sexta-feira, 15 de Julho, com o hastear de bandeiras, seguindo-se a atuação do grupo Sopa da Treta. Para as 22h00 está agendada a atuação de sevilhanas e o primeiro dia fecha com baile por Duo Jorge Paula & Susana.

O sábado, 16 de julho, inicia com passeio de pasteleiras pelas 9h05, com concentração junto ao pavilhão desportivo. Pelas 20h30, realiza-se a demonstração de Karaté. Segue-se às 21h00, o Festival de Folclore organizado pelo Rancho Folclórico de Benfica do Ribatejo e que conta com as atuações dos ranchos folclóricos de Baião, Calvário, Gens e Casa do Povo de Aveiras de Cima.

Após o festival é dado início ao baile com João Tendeiro e Ricardo Jorge e a noite termina com vacada pelas 00h30.

Para domingo e último dia das festas decorre, pelas 9h00, o passeio a equestre pela freguesia. A noite inicia com a marcha de Benfica do Ribatejo, pelas 21h00, seguindo-se a atuação de Edna Pimenta. Para as 23h30, está agendada a música popular de Vitor Vilela e a noite termina na tenda jovem.

A organização é da Junta de Freguesia de Benfica do Ribatejo e conta com o apoio da Câmara Municipal de Almeirim.