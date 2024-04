ASAE apreende mais de quatro toneladas de carne imprópria para consumo

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) apreendeu mais de quatro toneladas de produtos cárneos impróprios para consumo, depois de executar mandados de busca, indicou a entidade, em comunicado.

Assim, a ASAE, “através da Unidade Regional do Sul – Unidade Operacional de Santarém, procedeu, no final da semana passada, à execução de quatro mandados de busca, realizados no âmbito do combate ao crime de abate clandestino e comercialização de géneros alimentícios anormais avariados ou corruptos, nos concelhos de Batalha e Caldas da Rainha”, indicou.

Esta ação resultou na “apreensão de 4.260 kg de produtos cárneos, designadamente carcaças de ovinos, carne de ovino congelado e frango congelado, num valor aproximado de 21.130,00 euros”, disse a organização.

Além disso, no âmbito desta ação, “e após realização de perícia, procedeu-se ao encaminhamento dos produtos cárneos para destruição ou alimentação animal, de acordo com a análise efetuada”.

A ASAE realçou que “continuará a desenvolver ações de fiscalização, no âmbito das suas competências, em todo o território nacional, em prol de uma sã e leal concorrência entre operadores económicos, na salvaguarda da segurança alimentar e saúde pública dos consumidores”.