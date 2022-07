Almeirim recebe novamente o Encontro Nacional de Escolas de Ciclismo

A cidade de Almeirim volta a ser palco do Encontro Nacional de Escolas de Ciclismo, que se realiza nos dias 30 e 31 de Julho, na Avenida D. João I, junto ao Parque da Zona Norte.

Ao longo de todo o fim-de-semana são esperados mais de mil atletas, acompanhados pelos responsáveis das respetivas escolas e familiares de todo o País, para aquela que é considerada a maior festa do ciclismo de formação nacional.

Participam neste Encontro Nacional de Escolas, jovens com idades compreendidas entre os 5 e 14 anos, pertencentes às categorias de Benjamim, Pupilo, Iniciado, Infantil e Juvenil. Os ciclistas competem em provas de destreza, contra-relógio, e em linha, nas vertentes de estrada e BTT.

Também no domingo, 31 de julho, e no mesmo espaço, a Câmara Municipal de Almeirim irá promover uma “prova especial” para as crianças entre os 3 e os 5 anos, uma prova de bicicleta sem pedais. A autarquia fornece a bicicleta e os pais só tem de inscrever as crianças.

A iniciativa está integrada no Encontra Nacional de Escolas de Ciclismo e faz parte do projeto “A bicicleta vai ao jardim de infância”.