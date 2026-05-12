Biblioteca Municipal da Chamusca acolhe exposição Trajes do Mundo, Culturas e Tradições 

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A Biblioteca Municipal da Chamusca acolhe, até ao próximo dia 31 de maio, a exposição itinerante “Trajes do Mundo, Culturas e Tradições”, integrada no espólio da Associação FIFCA – Festival Internacional de Folclore, Culturas e Artes.

A mostra reúne 15 trajes internacionais provenientes de países como Brasil, Colômbia, Grécia, Índia, Itália, México, Paraguai, Polónia e Ucrânia, bem como cinco trajes nacionais representativos do Minho, de Viana do Castelo e do Ribatejo, mais concretamente do concelho da Chamusca. Deste último destacam-se três peças emblemáticas: um vestido de noiva, um de campino e um de camponesa, que ilustram diferentes expressões do vestuário tradicional ribatejano.

O vestido de noiva composto por casaca e saia azul em mistura de linho e algodão apresenta delicados bordados manuais a linha branca, com motivos geométricos que se repetem na gola, nas mangas e na saia, refletindo uma decoração simples, mas cuidada, característica do meio rural ribatejano da época.

A saia, de comprimento abaixo do joelho, evidencia os padrões de recato e sobriedade valorizados nas comunidades rurais do início do século XX. O fecho frontal com pequenos botões forrados demonstra o trabalho artesanal e a atenção ao detalhe, enquanto a grande gola bordada assume-se como o principal elemento decorativo do traje, conferindo distinção e solenidade ao vestido de casamento.

A exposição pode ser visitada na Biblioteca Municipal da Chamusca de segunda a sexta-feira, entre as 09h30 e as 18h00, e aos sábados, das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 16h00.

Refira-se que esta mostra integra 17 trajes da exposição original “Trajes do Mundo, Culturas e Tradições”, inaugurada a 1 de abril no Espaço Multiusos do IVV, em Almeirim, no âmbito da 18.ª edição do FIFCA, que decorreu entre 24 de abril e 3 de maio.

A exposição original reúne mais de 110 trajes tradicionais provenientes de vários pontos do país e do mundo e pode ser visitada no IVV até ao dia 17 de maio. Ao longo do festival, a coleção recebeu ainda 22 novos trajes, doados por algumas das comitivas participantes, reforçando o valor patrimonial e etnográfico deste espólio.