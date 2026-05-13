Lar de São José celebra 40 anos ao serviço da comunidade de Almeirim

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O Lar de São José, uma das principais respostas sociais da Santa Casa da Misericórdia de Almeirim, assinala este ano quatro décadas de existência, marcadas por dedicação, proximidade e apoio contínuo à população idosa do concelho.

A história desta instituição remonta a 1986, ano em que foi inaugurado o Lar – Residência de São José. A sua criação representou um marco importante na resposta social local, permitindo dar acolhimento a idosos e reforçar o papel da Misericórdia no apoio às franjas mais vulneráveis da população.

Ao longo dos anos, o Lar de São José tem evoluído e adaptado a sua missão às novas exigências sociais. Hoje, assume-se como uma estrutura residencial para pessoas idosas, proporcionando cuidados permanentes, apoio na saúde, alimentação, higiene e bem-estar, promovendo simultaneamente o convívio e a integração social dos seus utentes.

Mais do que um equipamento social, trata-se dum verdadeiro Lar, onde se trabalha com humanitude, sendo a prioridade a dignidade, o conforto e a qualidade de vida dos seus residentes.

A celebração dos 40 anos representa não só um momento de memória, mas também de reconhecimento do trabalho desenvolvido por colaboradores, dirigentes e voluntários que, ao longo destas quatro décadas, contribuíram para afirmar o Lar de São José como uma referência no concelho de Almeirim.

Num tempo em que o envelhecimento da população coloca novos desafios, o percurso do Lar de São José demonstra a importância de instituições sólidas, enraizadas na comunidade e comprometidas com o bem-estar social.

Quarenta anos depois da sua inauguração, o Lar de São José continua fiel à sua missão: cuidar, acompanhar e dignificar a vida de quem mais precisa.