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Sociedade

GNR de Almeirim detém mulher por tráfico de droga

Por: Daniel Cepa 13 de Maio, 2026 2 Minutos de Leitura

A GNR de Almeirim, deteve, no passado dia 12 de maio, uma mulher de 44 anos por tráfico de estupefacientes, no concelho de Almeirim.

Segundo o Comando Territorial de Santarém da GNR, a detenção ocorreu no âmbito de uma investigação desencadeada após uma denúncia por tráfico e consumo de droga, tendo os militares desenvolvido diligências que culminaram na realização de uma busca domiciliária.

No decurso da operação, foi possível apurar que a suspeita se encontrava na posse de produto estupefaciente, tendo sido detida em flagrante delito. Durante a ação, foram apreendidas setenta e sete doses de cocaína, duas balanças de precisão, cento e cinquenta euros em numerário e diversos objetos utilizados no corte, embalamento e transporte de estupefacientes.

A detida foi constituída arguida, tendo os factos sido comunicados ao Tribunal Judicial de Almeirim.

A operação contou com o reforço do Posto Territorial de Alpiarça e do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Santarém.

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