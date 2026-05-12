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PSP de Santarém assinala 150 anos com sessões solenes e iniciativas abertas à comunidade

Por: Inês Ribeiro 12 de Maio, 2026 2 Minutos de Leitura

O Comando Distrital da PSP de Santarém assinala este ano o seu 150.º aniversário, efeméride que se cumpre a 17 de maio, com um programa de iniciativas institucionais, culturais e de proximidade à comunidade, que se prolonga até setembro.

Em nota enviada ao Jornal O Almeirinense, o Comando Distrital refere que as comemorações pretendem assinalar “a história, trazida até aos dias de hoje”, valorizando “todos aqueles que se empenharam e ajudaram na construção do Comando Distrital da PSP de Santarém”.

O ponto alto das celebrações acontece no dia 20 de maio, às 10h30, com a realização da sessão solene comemorativa dos 150 anos, no Convento de São Francisco, em Santarém.

Antes disso, a 17 de maio, será celebrada uma eucaristia na Sé Catedral de Santarém, presidida pelo Bispo de Santarém, acompanhado pelo Bispo das Forças Armadas e das Forças de Segurança e pelo capelão da PSP.

Integradas no programa comemorativo estão também várias atuações da Banda Sinfónica da PSP, dirigida pelo maestro e comissário Pedro Ferreira. Os concertos vão decorrer nas cidades de Santarém, Tomar, Cartaxo, Abrantes, Entroncamento, Torres Novas e Ourém, e vão contar com a participação de vários artistas, bandas e coros do distrito.

O primeiro concerto está marcado para 23 de maio, na Igreja de Santa Clara, em Santarém, e contará com a participação do Coro de Santo Amaro de Oeiras. A 20 de junho, a Banda Sinfónica da PSP atua no Cine-Teatro Paraíso, em Tomar, seguindo-se um concerto no Centro Cultural do Cartaxo, a 4 de julho.

No dia 9 de julho, a Banda Sinfónica apresenta-se em Abrantes, com a participação da artista Telma Damas, enquanto a 18 de julho sobe ao palco do Cineteatro São João, no Entroncamento, com o artista Pedro Dionísio. Já a 17 de setembro, o concerto decorre no Teatro Virgínia, em Torres Novas, com participação da artista Marisa Lopes, terminando o ciclo comemorativo a 26 de setembro, no Teatro Municipal de Ourém, com a participação da Orquestra Típica de Ourém.

Além das iniciativas culturais, o programa inclui ainda, no dia 25 de maio, uma demonstração e exposição de meios do Grupo Operacional Cinotécnico da Unidade Especial de Polícia, destinada a um grupo de crianças de um estabelecimento escolar, na sede do Comando Distrital da PSP de Santarém.

De acordo com a PSP, os concertos terão entrada livre, mediante marcação prévia.

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