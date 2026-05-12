Junta de Benfica do Ribatejo encerra instalações sanitárias públicas do Largo Dr. Moita

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A Junta de Freguesia de Benfica do Ribatejo anunciou esta terça-feira, dia 12 de maio, o encerramento das casas de banho públicas situadas no Largo Dr. Moita, em Benfica do Ribatejo, na sequência de vários atos de vandalismo e falta de civismo registados no espaço.

Em comunicado dirigido à população, a Junta de Freguesia refere que a decisão foi tomada “com profundo lamento”, explicando que, apesar das ocorrências anteriores, ainda existia a esperança de conseguir manter o equipamento aberto e acessível à comunidade.

Segundo a Junta de Freguesia, as condições atuais tornaram impossível a continuidade do funcionamento das instalações sanitárias, devido ao estado em que foram deixadas após sucessivos episódios de vandalismo.

Entre os danos identificados encontram-se caixotes do lixo partidos, tampas de sanita danificadas e sanitas entupidas com papel, além de outras situações classificadas pela Junta como “inadmissíveis” e reveladoras de falta de respeito pelo espaço público.

No mesmo comunicado, lembra que estes espaços “pertencem a todos” e que devem ser utilizados de forma responsável. Foi ainda decidido que as casas de banho públicas apenas voltarão a abrir durante a realização de eventos no Largo Dr. Moita.

A entidade responsável aproveitou também para deixar um apelo ao bom senso e ao civismo da população, na esperança de que situações semelhantes não se repitam no futuro.