Câmara promove campanha de esterilização para animais de companhia

A Câmara Municipal de Almeirim está a promover uma campanha de esterilização para cães e gatos de companhia. A campanha tem início no dia 1 de setembro e prolonga-se até dia 15 de outubro.

Esta iniciativa prevê um máximo de dois animais por agregado familiar. Os custos da esterilização, por sua vez, são totalmente suportados pela câmara Municipal de Almeirim.

Os interessados em aderir a esta campanha têm que ter residência em Almeirim. Já os animais de companhia, por seu turno têm que estar registados no sistema de informação de animais de companhia e possuir, igualmente, um boletim sanitário com vacina antirrábica válida.

São necessários vários documentos para efectuar as inscrições, entre eles, o formulário da candidatura, o comprovativo de residência em Almeirim, a cópia do boletim sanitário e o comprovativo de de identificação no SIAC. Os documentos estão disponíveis no site do município ou no balcão único da Câmara Municipal de Almeirim.

Numa nota nas redes sociais, o presidente da Câmara Municipal de Almeirim, Pedro Ribeiro, sublinha que “tendo em conta o sucesso dos dois últimos anos onde esterilizámos cerca de 650 animais, este ano vamos voltar a fazer uma campanha. As inscrições vão ser de 1 de setembro a 15 de outubro. São no máximo 2 animais por agregado e só aceitamos os que tenham chip colocado até ao dia 31 de agosto, dia anterior ao inicio das inscrições”, explicou.

A esterilização permite uma série de vantagens para os animais de companhia: Permite, por um lado, diminuir o risco de cancro e, por outro, reduz a agressividade dos animais.