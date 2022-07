Valter Xaparro está de regresso ao GD “O Coruchense”

Valter Augusto, conhecido no mundo do futebol por Xaparro, vai seguir a carreira de treinador ao serviço do Grupo Desportivo “O Coruchense” na temporada 2022/2023.

O jovem treinador, que recentemente pendurou as botas, vai treinar a equipa de juniores do clube de Coruche, com o objectivo principal de promover o grupo à primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém.

Em declarações ao O Almeirinense, Valter Augusto destaca ser “um grande orgulho voltar a representar este grande clube, mas agora como treinador. Agradecer aos responsáveis do clube, pela confiança depositada em mim para assumir este projeto”.

O técnico orientou a equipa de Juvenis na passada temporada no campeonato nacional da categoria.

Xaparro representou o clube da região do Sorraia como jogador entre 2012 e 2014 e agora está de volta como treinador da equipa de juniores.