Daniel Bragança reaparece na apresentação do plantel do Sporting CP aos sócios

O Sporting apresentou ontem, dia 25 de julho, o plantel principal, constituído por 29 futebolistas, com Daniel Bragança a integrar o lote, para a temporada 2022/23, 45 minutos antes de medir forças com os espanhóis do Sevilha, em jogo do Troféu Cinco Violinos, no estádio José Alvalade, em Lisboa.

Às 19h00, um a um, os jogadores entraram no relvado do Estádio José Alvalade acompanhados dos filhos, quem os tinha, para a apresentação formal e receberam um ‘banho’ de ovação por parte dos adeptos. Daniel Bragança apareceu de muletas neste momento por se encontrar a recuperar de uma lesão grave no joelho, sofrida durante um treino.

Durante o intervalo, o jogador natural do concelho de Almeirim, marcou presença na apresentação do 3º equipamento da equipa para a nova época desportiva.

No sábado, mede forças com os ingleses do Wolverhampton, treinado por Bruno Lage, no Estádio Algarve, às 18h45.