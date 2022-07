Associação Desportiva Fazendense celebra 44 anos de fundação

A Associação Desportiva fazendense celebra, hoje, 27 de julho de 2022, 44 anos desde a sua fundação.

O fazendense é um clube do Distrito de Santarém, Concelho de Almeirim, que possui futebol masculino e feminino. O clube foi fundado em 1978 pelo atual presidente do clube, António Botas Moreira. O Fazendense é, atualmente, um dos clubes com mais sucesso desportivo no distrito de Santarém. Só na temporada anterior, conseguiu conquistar a dobradinha ao vencer a Supertaça Dr. Alves Vieira e a Taça do Ribatejo.

O atual treinador do fazendense, Zé Miguel dias, em entrevista ao jornal O Almeirinense, considera que o sucesso desportivo do fazendense deve-se, e muito, ao presidente António Botas Moreira: “É alguém muito ambicioso, que faz um trabalho incrível no clube, que não permite muitos relaxamentos. Está lá todos os dias para que não falte nada aos profissionais do clube, neste caso, nós, treinadores, equipa técnica, jogadores e toda a gente envolvida no processo. Ele tem uma paixão muito grande pelo seu clube; ele quer muito vencer e acho que isso contagia e passa para nós, nós sabemos que temos que vencer, por ele, pelo clube, por nós e por toda a gente. Eu acho que é isso o grande segredo do Fazendense: é o presidente Bota Moreira e o facto de ser um clube muito sério, um clube que recebe bem toda a gente, é um clube muito apetecível de jogar e muito apetecível de pertencer.”

O Fazendense é um dos clubes mais titulados do distrito de Santarém. Entre as suas conquistas, podemos encontrar cinco taças do Ribatejo e Três Supertaças. Segundo o presidente António Botas Moreira, estes troféus são “um feito muito grande deste clube, ao qual tenho a honra de presidir.”

A Junta de Freguesia de Fazendas de Almeirim homenageou, no dia 24 de junho, a associação Desportiva fazendense. No âmbito dessa homenagem, o presidente António Botas Moreira referiu que “são muitos anos a trabalhar em prol do clube”. Já com os olhos postos na próxima temporada, Botas Moreira admite que o objetivo do clube passa agora pela conquista do Campeonato.

Entretanto, o Fazendense já começou os trabalhos para a próxima temporada e, nas redes sociais, divulgaram a equipa técnica dos séniores para a época 2022/2022:

José Miguel Dias

Gonçalo Cunha

Flipe Fidalgo

Rogério Vasconcelos

Mauro Rosário

Joana Galvão