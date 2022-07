Padre de Benfica do Ribatejo relata acidente grave que sofreu na SIC (c/áudio)

O padre António Cardoso, natural de Benfica do Ribatejo, esteve na passada terça-feira, 26 de julho, no programa de Júlia Pinheiro, na SIC, a relatar os detalhes do grave acidente que sofreu no passado mês de abril, no IC2 entre a Benedita e Rio Maior.

O padre e um colega sofreram um choque frontal violento contra outro carro, tendo António Cardoso sofrido um descolamento da clavícula, do ombro e fez ainda uma ferida profunda na perna. O colega ficou encarcerado no veículo e foi o ferido mais grave deste acidente.

Em conversa com Júlia Pinheiro, António relata que “entre Benedita e Rio Maior, um senhor adormeceu, invadiu a minha faixa de rodagem e deu-se um choque frontal. Não houve tempo de nada”.

Ouça aqui o relato: